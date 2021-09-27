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Haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu erken başladı - Son Dakika

Haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu erken başladı

27.09.2021 07:40

Haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu erken başladı İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı.

Haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu erken başladı

İSTANBUL - İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. Trafik yoğunluğu yüzde 55 olarak ölçümlendi. Yer yer durma noktasına gelen trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde de trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde uzun trafik yoğunluğu oluştu. Özellikle Altunizade Kavşağı ve köprü bağlantı noktalarında oluşan trafik yer yer durma noktasına geldi. İBB trafik verilerine göre ise yoğunluk saat 07.30 itibariyle yüzde 55 olarak ölçümlendi.

Öte yandan oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu erken başladı
Haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu erken başladı
Haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu erken başladı
Haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu erken başladı
Haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu erken başladı
Haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu erken başladı
Haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu erken başladı
Haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu erken başladı
Haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu erken başladı
Haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu erken başladı

İstanbul, Genel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu erken başladı - Son Dakika


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