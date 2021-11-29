İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu - Son Dakika

MALTEPE İdealtepe D-100 Karayolu'nda haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat 07.45 itibariyle trafik yüzde 57 olarak ölçüldü.

Haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde Maltepe, İdealtepe D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat 07.45 itibariyle trafik yüzde 57 olarak ölçüldü.