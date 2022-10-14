İstanbul'da haftanın son iş günü akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Araçlarıyla yola çıkan sürücüler Kadıköy D-100 karayolu, Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Trafik yer yer durma noktasına geldi. İBB'nin trafik yoğunluk haritası verilerine göre, İstanbul genelinde yoğunluk saat 17.30'da yüzde 65 olarak ölçülürken Anadolu yakasında yoğunluk yüzde 63 olarak ölçümlendi.

Kaynak: İHA

İstanbul, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu oluştu - Son Dakika

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