İstanbul'da hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da, hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 22 Ağustos 2016'da, Üsküdar'daki bir kafede tartıştığı Kenan Alkan'ı bıçaklayarak ölümüne neden olan ve 5 yıldır aranan Uğur Ekşi (26) yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, mahkeme kararlarının infaz edilebilmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında Ekşi'yi önceki gün akşam saatlerinde Kadıköy'de yakaladı.

Beş ayrı suçtan kaydı bulunan Ekşi'nin, hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye götürülen hükümlünün, oradaki işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine teslim edileceği bildirildi.