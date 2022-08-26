İSTANBUL'DA 121 FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI - Son Dakika
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İSTANBUL'DA 121 FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI

26.08.2022 14:10
İSTANBUL'DA 121 FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI

İSTANBUL'da haklarında hapis cezası kesinleşen firari durumdaki hükümlülerin yakalanması için yapılan çalışmalarda 121 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL'da haklarında hapis cezası kesinleşen firari durumdaki hükümlülerin yakalanması için yapılan çalışmalarda 121 kişi gözaltına alındı. Dolandırıcılık, cinsel istismar, sahtecilik gibi suçlardan onlarca yıl hapis cezaları kesinleşen hükümlüler cezaevlerine teslim edilecek.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde bu sabah erken saatlerde firari durumdaki hükümlüleri yakalamak için operasyon yapıldı. 280 ekipte bulunan 589 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 632 adrese baskın yapıldı.

Baskınlarda haklarındaki cezalar kesinleşen 121 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 31 yıl cezası kesinleşen İsmail B., adam öldürmek suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası kesinleşen Serkan D., Nitelikli cinsel istismar suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan Ergül B. de bulunuyor. Yakalanan hükümlüler poliste işlemlerinin ardından cezalarını çekmek üzere ceza evlerine teslim edilecek.Operasyonda yakalanan bazı hükümlüler;İsmail B.    (Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık 31 YIL)Serkan D. (Kasten Öldürme 16 Yıl 8 Ay)Ergül B. ( Nitelikli Cinsel İstismar 15 YIL)Yakup G.  (Dolandırıcılık 12 YIL)Erdinç F. (Resmi Belgede Sahtecilik 11 YIL 9 AY)Barış A. (Uyuşturucu Madde ve Uyarıcı Madde Ticareti 10 YIL 4 AY)Burcu K.  (Dolandırıcılık 10 YIL)

Görüntü dökümü

Operasyon anlarının polis kamera görüntüsü


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Kaynak: DHA

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA 121 FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL'DA 121 FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI - Son Dakika
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