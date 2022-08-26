Asayiş Şube Müdürlüğü , Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde bu sabah erken saatlerde firari durumdaki hükümlüleri yakalamak için operasyon yapıldı. 280 ekipte bulunan 589 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 632 adrese baskın yapıldı.

İSTANBUL'da haklarında hapis cezası kesinleşen firari durumdaki hükümlülerin yakalanması için yapılan çalışmalarda 121 kişi gözaltına alındı. Dolandırıcılık, cinsel istismar, sahtecilik gibi suçlardan onlarca yıl hapis cezaları kesinleşen hükümlüler cezaevlerine teslim edilecek.

Kaynak: DHA

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL'DA 121 FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI - Son Dakika

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