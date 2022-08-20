İSTANBUL-İSTANBUL'DA 41 FİRARİ YAKALANDI - Son Dakika
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İSTANBUL-İSTANBUL'DA 41 FİRARİ YAKALANDI

20.08.2022 13:11
İSTANBUL-İSTANBUL'DA 41 FİRARİ YAKALANDI

İSTANBUL'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalama kararı çıkarılan hükümlülere yönelik operasyon yapıldı.

İSTANBUL'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalama kararı çıkarılan hükümlülere yönelik operasyon yapıldı. Daha önceden tespit edilen 90 adrese yapılan baskınlarda 41 hükümlü yakalanarak cezaevlerine teslim edildi.

Asayiş şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından 19 Ağustos Cuma günü firari hükümlülere yönelik operasyon düzenlendi. Daha önceden tespit edilen 90 adrese baskın yapıldı. Baskınlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan ve firari durumda olan 41 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında gasp suçundan hakkında 34 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Tuncay Ç., cinayet suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası alan Haci G., yine cinayet suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen Faruk Ç. ile cinsel taciz suçundan 7 yıl 4 ay 24 gün hapis cezası alan Veyis A.'da bulunuyor. Yakalananlar İlçe Emniyet Müdürlüklerindeki işlemlerinin ardından cezaevlerine teslim edildi.

- İstanbul

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Kaynak: DHA

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-İSTANBUL'DA 41 FİRARİ YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-İSTANBUL'DA 41 FİRARİ YAKALANDI - Son Dakika
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