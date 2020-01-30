İstanbul'da hal esnafı, elazığ ve malatya'ya 3 tır meyve ve sebze yardımı yaptı - Son Dakika

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İstanbul'da hal esnafı, elazığ ve malatya'ya 3 tır meyve ve sebze yardımı yaptı
6 saat önce
İSTANBUL'DA HAL ESNAFI, ELAZIĞ VE MALATYA'YA 3 TIR MEYVE VE SEBZE YARDIMI YAPTI (Ek görüntüler)
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:59 Kaynak: DHA
İSTANBUL'DA HAL ESNAFI, ELAZIĞ VE MALATYA'YA 3 TIR MEYVE VE SEBZE YARDIMI YAPTI (Ek görüntüler)
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