İstanbul'da hal esnafı, elazığ ve malatya'ya 3 tır meyve ve sebze yardımı yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da hal esnafı, elazığ ve malatya'ya 3 tır meyve ve sebze yardımı yaptı - Son Dakika

İstanbul'da hal esnafı, elazığ ve malatya'ya 3 tır meyve ve sebze yardımı yaptı

6 saat önce

İSTANBUL'DA HAL ESNAFI, ELAZIĞ VE MALATYA'YA 3 TIR MEYVE VE SEBZE YARDIMI YAPTI (Ek görüntüler)

İSTANBUL'DA HAL ESNAFI, ELAZIĞ VE MALATYA'YA 3 TIR MEYVE VE SEBZE YARDIMI YAPTI (Ek görüntüler)

İstanbul'da hal esnafı, elazığ ve malatya'ya 3 tır meyve ve sebze yardımı yaptı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:59 Kaynak: DHA
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