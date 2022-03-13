İstanbul'da halaylı 'kar' kutlaması - Son Dakika
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İstanbul'da halaylı 'kar' kutlaması

13.03.2022 00:24

- İstanbul'da halaylı 'kar' kutlaması İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla birlikte Esenler'de sokağa çıkan onlarca vatandaş halay çekerek kar yağışını kutladı.

- İstanbul'da halaylı 'kar' kutlaması

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla birlikte Esenler'de sokağa çıkan onlarca vatandaş halay çekerek kar yağışını kutladı.

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı kiminin çilesi, kiminin ise eğlencesi haline geldi. Kar yağışıyla birlikte trafikte olan sürücüler zaman zaman zor anlar yaşarken, evlerinde bulunan vatandaşlar ise sokağa çıkarak kar topu oynadı. Esenler'de sokağa çıkan onlar vatandaş ise halay çekerek kar yağışını ilginç bir şekilde kutlaması dikkat çekti.

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İstanbul, Esenler, kar, Genel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İstanbul'da halaylı 'kar' kutlaması - Son Dakika


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