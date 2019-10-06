İstanbul 'da, Halıcıoğlu'ndan Avcılar 'a devam eden metrobüs, önünde seyreden başka bir metrobüse çarptı.

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AFAD'dan çok sayıda şehir için sel uyarısı! Aralarında İstanbul da var