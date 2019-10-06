Son Dakika Haberleri: İstanbul'da, Halıcıoğlu'ndan Avcılar'a devam eden metrobüs, önünde seyreden başka bir metrobüse...
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İstanbul'da, Halıcıoğlu'ndan Avcılar'a devam eden metrobüs, önünde seyreden başka bir metrobüse...

1 saat önce

İstanbul'da, Halıcıoğlu'ndan Avcılar'a devam eden metrobüs, önünde seyreden başka bir metrobüse çarptı.

İstanbul'da, Halıcıoğlu'ndan Avcılar'a devam eden metrobüs, önünde seyreden başka bir metrobüse..., System.String[]

İstanbul'da, Halıcıoğlu'ndan Avcılar'a devam eden metrobüs, önünde seyreden başka bir metrobüse çarptı.

İstanbul, Avcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 10:06 Kaynak: AA
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