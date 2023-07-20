İstanbul'da Halk Denize Hasret Kaldı: Plajlar İşletmeye Kiralandı - Son Dakika
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İstanbul'da Halk Denize Hasret Kaldı: Plajlar İşletmeye Kiralandı

20.07.2023 16:42

Tatil sezonunun başlamasıyla birlikte tartışma konusu olan kıyıların kullanım hakkı, İstanbul'da da gündeme geldi. Sarıyer Kilyos Plajyolu caddesindeki 400 metrelik alanın işletmeye kiralandığı iddia edildi ve plaja girmek isteyen halktan 100 ila 200 lira arasında ücret alınıyor. Sosyal medyada konuyu gündeme taşıyan bir kullanıcı, belediyenin cankurtaran hizmeti veremediği için bu kiralamayı yaptığını iddia etti. Birçok kişi, uygulamanın durdurulması için Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Gence ve İBB'ye çağrıda bulundu. Anayasa'nın 43. maddesine göre kıyılar, devletin hüküm ve tasarrufu altındadır ve kamu yararı gözetilir.

Tatil sezonunun başlamasıyla bir yandan artan tatil masrafları konuşulurken, bir diğer tartışma konusu da, her yaz olduğu gibi, kıyıların kullanım hakkı konusu.

HALKA AÇIK YERLERİ İŞLETME ALDI

İstanbul'da ise halk denize hasret kaldı. Sarıyer Kilyos Plajyolu caddesinin başlangıcındaki 400 metrelik bir alanın işletmeye kiralandığı ileri sürüldü. Plaja girmek isteyen halk 100 ila 200 lira arasında değişen ücretlerle sahili kullanma hakkı elde ediyor. Daha önce halka ait olan plajda halk bırakın yüzmeyi yürüyüş dahi yapamıyor.

CANKURTARAN HİZMETİ VEREN ŞİRKETİ İŞLETİYOR İDDİASI

Konuyu sosyal medyada gündeme taşıyan bir kullanıcı Belediyenin kendileri cankurtaran hizmeti veremediği için bu işletmeye cankurtaran hizmeti versin diye bu kiralamayı yaptığını, şikayetçi olan Sarıyer halkına ilettiğini ileri sürdü.

YETKİLİLERDEN ÇÖZÜM BEKLİYORLAR

Hayatın gittikçe pahalılaştığı böyle bir dönemde bu uygulamamanın halkın belini daha da bükeceği açık. İnsanların hemen yanı başlarındaki denize girmesi en büyük hakkı. Konunun gündeme gelmesinin ardından birçok kişi Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Gence ve İBB'ye bu uygulamanın durdurulmasını istedi.

"KAMU YARARI GÖZETİLİR"

Anayasa'nın 43'üncü maddesinde "Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir." ifadeleri yer alır.

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Sarıyer, Kilyos, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Turizm İstanbul'da Halk Denize Hasret Kaldı: Plajlar İşletmeye Kiralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da Halk Denize Hasret Kaldı: Plajlar İşletmeye Kiralandı - Son Dakika
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