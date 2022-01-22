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İstanbul'da Halk Ekmek büfesine saldıran şüpheli yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da Halk Ekmek büfesine saldıran şüpheli yakalandı

22.01.2022 11:52
İstanbul'da Halk Ekmek büfesine saldıran şüpheli yakalandı

İstanbul Zeytinburnu'da Halk Ekmek büfesine kiremit atarak saldırıda bulunan şahıs, iddiaya göre "Kapatın buraları. Fırıncılar aç mı kalacak?

İstanbul Zeytinburnu'da Halk Ekmek büfesine kiremit atarak saldırıda bulunan şahıs, iddiaya göre "Kapatın buraları. Fırıncılar aç mı kalacak? Kapatmazsanız burayı gece gelip yakarım" diye tehditler savurdu. Polis ekipleri saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, 21 Ocak günü saat 11.30'da Telsiz Mahallesi 314. Sokak üzerinde bulunan Halk Ekmek büfesinde gerçekleşti. İddialara göre, bir kişi "Sizin yüzünüzden fırıncılar aç mı kalacak? Burayı kapatacaksınız. Eğer kapatmazsanız gelir burayı yakarım" diyerek büfeye saldırmaya başladı. Saldırgan, elindeki kiremidi fırlatarak büfenin camını kırdı. Ardından ekmek konulan bir kasayı da çöpe atan şahıs olay yerinden uzaklaştı. Büfeyi işleten aile durumu polise bildirdi. Polis ekipleri saldırgan C.S.'yi gözaltına aldı.

"Gece gelip yakarım' diye tehditler savurup gitti"

Halk Ekmek bayiini işleten Erdoğan Metin, "Dün burada ekmek satıyordum. Müşteriler sırada bekliyordu. Sonra cam kırılma sesi duydum. Ben ilk başta dışarıda kaza oldu zannettim. Baktım dışarıda vatandaş bağırıyor. Elinden düşen kiremit parçalarını tekrar cama atarken bağırmaya başladı, 'Kapatın buraları fırıncılar aç mı kalacak, evine ekmek götürmeyecek mi' diye bağırdı. Sonra, 'Kapatmazsanız burayı gece gelip yakarım' diye tehditler savurup gitti" dedi. - İSTANBUL

İstanbul'da Halk Ekmek büfesine saldıran şüpheli yakalandı
İstanbul'da Halk Ekmek büfesine saldıran şüpheli yakalandı
İstanbul'da Halk Ekmek büfesine saldıran şüpheli yakalandı

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Zeytinburnu, Halk Ekmek, İstanbul, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da Halk Ekmek büfesine saldıran şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da Halk Ekmek büfesine saldıran şüpheli yakalandı - Son Dakika
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