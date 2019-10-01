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İstanbul'da halk otobüsü kaza yaptı

52 dakika önce

İstanbul'da Avcılar E-5 karayolu yan yolda Cihangir mevkiinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü kaldırıma çıktı.

İstanbul'da halk otobüsü kaza yaptı, System.String[]

İstanbul'da Avcılar E-5 karayolu yan yolda Cihangir mevkiinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü kaldırıma çıktı. Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

(İHA)

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:40 Kaynak: İHA
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