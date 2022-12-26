27 yaşındaki gazeteci Uğur Yanıkel, 3 metre yüksekliğindeki duvardan düşmesi sonucu hayatını kaybetti

Geçtiğimiz Cuma günü saat 23.30 sıralarında Beyoğlu Gümüşsuyu 10 Aralık Şehitler Parkı'nda Halk TV YouTube Koordinatörü Uğur Yanıkel henüz bilinmeyen bir nedenle yaklaşık 3 metrelik duvardan aşağıya atladı. Beton zemine düşen Yanıkel, yerde hareketsiz kaldı. Olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

O ANLAR KAMERADA

Sağlık ekipleri ağır yaralı Yanıkel'i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan Yanıkel, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gencin atladığı anlar ise kameralara yansıdı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yapılan incelemeler sonucunda Yanıkel'in parktan koşmaya başladığı ve duvardan atlayarak yere düştüğü tespit edildi. Polis ekipleri gencin hayatını kaybettiği olayla ilgili "şüpheli ölüm" olarak inceleme başlattı.