27 yaşındaki gazeteci Uğur Yanıkel, 3 metre yüksekliğindeki duvardan düşmesi sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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27 yaşındaki gazeteci Uğur Yanıkel, 3 metre yüksekliğindeki duvardan düşmesi sonucu hayatını kaybetti

26.12.2022 15:43

Halk TV, YouTube Koordinatörü 27 yaşındaki Uğur Yanıkel'in Gümüşsuyu'nda koşarak yaklaşık 3 metrelik duvardan aşağıya atlaması sonucu yere düştü. Yerde hareketsiz yatan Yanıkel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz Cuma günü saat 23.30 sıralarında Beyoğlu Gümüşsuyu 10 Aralık Şehitler Parkı'nda Halk TV YouTube Koordinatörü Uğur Yanıkel henüz bilinmeyen bir nedenle yaklaşık 3 metrelik duvardan aşağıya atladı. Beton zemine düşen Yanıkel, yerde hareketsiz kaldı. Olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

O ANLAR KAMERADA

Sağlık ekipleri ağır yaralı Yanıkel'i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan Yanıkel, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gencin atladığı anlar ise kameralara yansıdı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yapılan incelemeler sonucunda Yanıkel'in parktan koşmaya başladığı ve duvardan atlayarak yere düştüğü tespit edildi. Polis ekipleri gencin hayatını kaybettiği olayla ilgili "şüpheli ölüm" olarak inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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Gümüşsuyu, Youtube, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 27 yaşındaki gazeteci Uğur Yanıkel, 3 metre yüksekliğindeki duvardan düşmesi sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika

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