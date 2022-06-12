İstanbul'da "Hamido" ve "Kel Lütfi" lakaplı torbacılar yakalandı

Yarım milyonluk metamfetamin ele geçirildi

Otomobiliyle kaçarken yakalanan torbacının evinde yarım milyon lira değerinde metamfetamin ele geçirildi

İSTANBUL - Kağıthane Gültepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri, sokakta uyuşturucu satışı yapan "Kel Lütfi" lakaplı torbacıyı kıskıvrak yakaladı. Buradan yola çıkan polis, şahsın uyuşturucuları aldığı "Hamido" lakaplı İranlı üst torbacının evine baskın düzenledi. Çekyatın altında yaklaşık yarım milyon değerinde metamfetamin ele geçilirken, gözaltına alınan iki şahıs tutuklandı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Gültepe Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, Telsizler Mahallesinde "Kel Lütfi" lakaplı bir torbacının uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine bir süre fiziki çalışma yapan polis ekipleri, şahsın bir cadde üzerinde beklediğini gördü. Şahsı takibe alan Kağıthane polisi, telefonla görüşme yaptığını ve müşterisini beklediğini tespit etti. Harekete geçen polis, şahsı etkisiz hale getirerek üst aramasını gerçekleştirdi. Şahsın üstünde satışa hazır 7 parça 88.4 gram metamfetamin, hassas terazi ve ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Aramaların ardından Lütfi M. gözaltına alındı.

Yarım milyon değerinde metamfetamin bulundu

Çalışmaları derinleştiren Kağıthane Gültepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri, yakaladıkları torbacının uyuşturucuları, Fatih Aksaray'a "Hamido" lakaplı bir şahıstan aldığını tespit etti. Bunun üzerine Kürkçübaşı Mahallesi'ndeki adrese giden ekipler, şahsın aracına binmek üzere olduğunu fark etti. Hemen harekete geçen polis, İran uyruklu Hamid R.D.'yi etkisiz hale getirdi. Üstünde uyuşturucu bulunamayan şahsın evinde arama yapan ekipler, çekyatın altına gizlenmiş 5 paket halinde poşetlenmiş yaklaşık yarım milyon değerinde yaklaşık 5 kilogram metamfetamin ele geçirdi.

"Hamido" ve "Kel Lütfi" tutuklandı

Ayrıca ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 36 bin 425 liraya da el konuldu. Aramaların ardından gözaltına alınan tornacı Lütfi M. ve üst torbacı olan İran uyruklu Hamid R.D. emniyete götürüldü. İfadeleri alınarak işlemleri tamamlanan iki torbacı, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak Maltepe Cezaevine gönderildi.