Son dakika: İstanbul'da hamsinin fiyatı 40 liraya yükseldi - Son Dakika

Son dakika: İstanbul'da hamsinin fiyatı 40 liraya yükseldi

01.02.2021 14:32

Son dakika gelişmesine göre - İstanbul'da hamsinin fiyatı 40 liraya yükseldi Karadeniz'deki kısmi hamsi avı yasağı balık tezgahlarında hissedilmeye başlandı.

- İstanbul'da hamsinin fiyatı 40 liraya yükseldi

İSTANBUL - Karadeniz'deki kısmi hamsi avı yasağı balık tezgahlarında hissedilmeye başlandı. Türkiye'nin çoğunlukla hamsi ihtiyacı Ege kıyılarından sağlanıyor. Bu durum karşısında İstanbul'da hamsi fiyatları 40 liraya kadar yükseldi. Karaköy'deki balıkçı esnafları, taze hamsinin yasak olmayan bölgelerden geldiğine dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı, tarafından iki defa kısmi olarak durdurulan ticari amaçlı hamsi avcılığı av yasağı, 7 Şubat 2021 tarihine kadar uzatılmıştı. Bunun ile birlikte hamsi yasağı kısıtlamasının etkileri İstanbul'a yansımaya başladı. İstanbul Karaköy'de bulunan balık pazarında hamsi fiyatları 30 liradan 40 liraya yükseldi. Vatandaşın hamsiye fazla ilgisi olmadığı gözlemlenirken balıkçı esnafları, tezgahlarda bulunan hamsinin iri ve taze olduğunu ve bu yüzden fiyatlara da yansıdığını belirtti.

"Kısmi yasak olmayan yerlerden de taze hamsi geliyor"

Karadeniz'in belirli kısmından hamsi geldiğini belirten balıkçı Selim Albayrak, "Her bölgede yasak yok. Kısmi yasak olmayan yerlerden de taze hamsi geliyor. Fiyatlara ister istemez yansıma oldu. 30-35 lira olan hamsi şu anda 40 liraya satıyoruz. Geçen sene hamsi yoktu bu senede palamut olduğu için fazla hamside olmadı. Kısıtlamanın nedeni balığın büyümesi bunun faydasını da mutlaka görürüz. Mart ayından sonra hamsi yumurtlama dönemine giriyor. Sezona kadar da istediğimiz yerlere gelir hamsi. Vatandaşın illaki tepkisi oluyor ama bu da bizim elimizde olan bir şey değil. Balık fiyatları çipura 50-35 arası, istavrit 40 lira, barbun 50 lira, mezgit 35 lira fiyatlar bu şekilde seyrediyor" şeklinde konuştu.

"Geçen hafta hamsinin kilosu 30 liradan satıyorduk şimdi ise 40 liradan satıyoruz"

Şu anda Karadeniz'de hamsinin olmadığını söyleyen balıkçı Mustafa Sancaktaroğlu, "İstanbul'a dağılan hamsilerin Çanakkale ve Marmara'dan geliyor. Bazen de Karadeniz'de tutulmuş buzhane hamsisi oluyor. Şimdilik taze hamsi satıyoruz. Geçen hafta hamsinin kilosu 30 liradan satıyorduk şimdi ise 40 liradan satıyoruz. Hamsi, Karadeniz'de kısıtlama olmadan öncede 30 liraya satılıyordu onlar küçük hamsiydi ama şimdi sattığımız iri hamsi. Bu fiyatlar normal hayat pahalı çünkü. Vatandaşın tepkisi olmuyor. Canı isteyen alıp götürüyor" ifadelerini kullandı.

(UGR-ACÖ-E)

Son dakika: İstanbul'da hamsinin fiyatı 40 liraya yükseldi
Son dakika: İstanbul'da hamsinin fiyatı 40 liraya yükseldi
Son dakika: İstanbul'da hamsinin fiyatı 40 liraya yükseldi
Son dakika: İstanbul'da hamsinin fiyatı 40 liraya yükseldi

Karadeniz, İstanbul, Türkiye, Karaköy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: İstanbul'da hamsinin fiyatı 40 liraya yükseldi - Son Dakika


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