İstanbul'da hanutçulara yönelik uygulama

Kabataş İskelesi'nde ekiplerce yapılan denetlemede bir kişiye hanutçuluk yaptığı gerekçesiyle 153 lira cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri kentte son zamanlarda hanutçuluk yapıldığı şikayetleri üzerine harekete geçti.



Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Turizm Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinde görevli zabıta ekipleri, Kabataş İskelesinde hanutçuluk yapanlara yönelik denetleme başlattı.



Bu kapsamda yapılan denetlemede hanutçuluk yaptığı iddia edilen bir kişiye 153 lira cezai işlem uygulandı.



Söz konusu denetlemelerin sıklıkla yapılacağı belirtildi.