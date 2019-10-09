Son Dakika Haberleri: İstanbul'da hanutçulara yönelik uygulama
Son Dakika Güncel İstanbul'da hanutçulara yönelik uygulama

İstanbul'da hanutçulara yönelik uygulama

22 dakika önce

Kabataş İskelesi'nde ekiplerce yapılan denetlemede bir kişiye hanutçuluk yaptığı gerekçesiyle 153 lira cezai işlem uygulandı.

İstanbul'da hanutçulara yönelik uygulama, System.String[]

Kabataş İskelesi'nde ekiplerce yapılan denetlemede bir kişiye hanutçuluk yaptığı gerekçesiyle 153 lira cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri kentte son zamanlarda hanutçuluk yapıldığı şikayetleri üzerine harekete geçti.


Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Turizm Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinde görevli zabıta ekipleri, Kabataş İskelesinde hanutçuluk yapanlara yönelik denetleme başlattı.


Bu kapsamda yapılan denetlemede hanutçuluk yaptığı iddia edilen bir kişiye 153 lira cezai işlem uygulandı.


Söz konusu denetlemelerin sıklıkla yapılacağı belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kabataş İskelesi, İstanbul, Kabataş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntülerdeki baba, kızını camı kapatmadığı için darp etmiş
Amine Gülşe'den Mesut Özil yorumu: İstanbul'a gelirsen bu beni mutlu eder Kadıköy-Karaköy vapurundaki zanlı, adliyedeki ifadesinde "Tikim var" dedi Kızına işkence yapan cani baba tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 15:55:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da hanutçulara yönelik uygulama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]