İstanbul'da harabe bir evin 7 bin liraya kiraya verilmesi tepki topladı - Son Dakika

İstanbul'da harabe bir evin 7 bin liraya kiraya verilmesi tepki topladı

İstanbul\'da harabe bir evin 7 bin liraya kiraya verilmesi tepki topladı
Son Güncelleme: 13.09.2023 10:36

Yüksek kira fiyatları nedeniyle barınma krizinin yaşandığı İstanbul'da, Kağıthane ilçesindeki 70 metrekarelik harabe bir evin 7 bin liraya ilana verilmesi tepki topladı. Rutubetli, 1+1 ve bina yaşının 20 olduğu giriş kattaki daireye 'Mağaradan bozma' yorumları yapıldı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesindeki 70 metrekarelik bir evin 7 bin liraya ilana verilmesi tepki topladı. Harabeye benzeyen rutubetli ve 1+1 olan giriş kat dairesi için ve "mağaradan bozma" yorumları yapıldı.

İSYAN ETTİREN İLAN

Hayat pahalılığının en çok hissedildiği kentlerden biri olan İstanbul'da, ev kiraları da epey yüksek. Eski ve küçük evler için istenen yüksek kiralar vatandaşı canından bezdirirken ilan sitelerinden birinde yayınlanan ilan "Yok artık" dedirtti.

EV DEMEYE BİN ŞAHİT

İlanda Kağıthane'de olduğu belirtilen 20 yıllık bir binanın giriş katındaki daire için 7 bin TL kira istendi. Ancak yayınlanan fotoğraflardan evin oldukça eski, rutubetli ve hasarlı olduğu görüldü.

İşte 7 bin lira kira istenen o ev;

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Son Dakika Emlak İstanbul'da harabe bir evin 7 bin liraya kiraya verilmesi tepki topladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da harabe bir evin 7 bin liraya kiraya verilmesi tepki topladı - Son Dakika
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