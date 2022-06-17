Oğluyla tartışıp etrafa saldırdı, polis silah çekip biber gazı sıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Oğluyla tartışıp etrafa saldırdı, polis silah çekip biber gazı sıktı

17.06.2022 10:27

Sarıyer'de sokak ortasında oğluyla tartıştığı sırada sinirlerine hakim olamayan şahıs, küfürler savurarak etrafa saldırdı.

Sarıyer'de sokak ortasında oğluyla tartıştığı sırada sinirlerine hakim olamayan şahıs, küfürler savurarak etrafa saldırdı. Olay yerine gelerek şahsı korkutmak amaçlı silah çeken polis, saldırganı biber gazı sıkarak etkisiz hale getirirken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Sarıyer Ferahevler Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Cevat Ç. İsimli şahsı daha öncenden henüz bilinmeyen bir nedenle davalık olduğu oğlu Ufuk Ç. ile sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma sırasında sinirlerine hakim olamayan Cevat Ç., aracında bulunan sopayı eline alarak tehditler savurup etrafa saldırdı. Cevat Ç.'yi sakinleştirmek isteyen vatandaşlar başarılı olamayınca durumu polis bildirdi.

KORKUTMAK İÇİN SİLAH ÇEKEN POLİS, ŞAHSI BİBER GAZIYLA ETKİSİZ HALE GETİRDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Cevat Ç.'yi sakinleştirmek için uzun süre uğraştı. Cevat Ç.'nin saldırgan tutumlarının sürdürmesi üzerine polis, şahsı korkutmak için silah çekti. Yanında bulunan polis ise bu sırada biber gazıyla Cevat Ç.'yi etkisiz hale getirdi. Polis ekipleri tarafından kontrol altına alınan Cevat Ç., polis aracına alınarak tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

OĞLU BABASINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşanan olayın ardından saldırgan şahsın oğlu Ufuk Ç., polise ifade vererek şikayetçi olduğunu söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri, baba ve oğlunu Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğine teslim etti. Yaşanan olaylar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

(Doğan Can Cesur/İHA)

Oğluyla tartışıp etrafa saldırdı, polis silah çekip biber gazı sıktı
Oğluyla tartışıp etrafa saldırdı, polis silah çekip biber gazı sıktı
Oğluyla tartışıp etrafa saldırdı, polis silah çekip biber gazı sıktı
Oğluyla tartışıp etrafa saldırdı, polis silah çekip biber gazı sıktı
Oğluyla tartışıp etrafa saldırdı, polis silah çekip biber gazı sıktı
Oğluyla tartışıp etrafa saldırdı, polis silah çekip biber gazı sıktı
Oğluyla tartışıp etrafa saldırdı, polis silah çekip biber gazı sıktı

YORUMLAR
500
İstanbul'da hareketli anlar: Oğluyla tartışıp etrafa saldırdı, polis silah çekip biber gazı sıktı İstanbul'da hareketli anlar: Oğluyla tartışıp etrafa saldırdı, polis silah çekip biber gazı sıktı Sarıyer'de İETT otobüsü zincirleme kazaya karıştı 6 yaralı Sarıyer'de İETT otobüsü zincirleme kazaya karıştı 6 yaralı
Kaynak: İHA

Sarıyer, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Oğluyla tartışıp etrafa saldırdı, polis silah çekip biber gazı sıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:15 Türkiye'ye yönelik seyahat uyarıları yapan İsrail'den açıklama: İranlı terör hücresi yakalanana dek devam edeceğiz
10:14 Hava sıcaklıkları hafta sonundan itibaren düşüyor! 5 gün boyunca sağanak yağıuş bekleniyor
10:12 Mustafa Sarıgül'ü sinirden çıldırtan soru: Mecbur bırakmasınlar yarın Atina'ya ineriz
10:11 Erdoğan'ın "Adayını açıkla" çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Televizyonda karşılaşırsak açıklarım
10:09 Çiftçilerin merakla beklediği haber! 77 milyon 370 bin 403 TL'lik tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatacak
10:05 Yemekteyiz yarışmasında gerginlik! Zuhal Topal, bir yarışmacıyı diskalifiye etti
09:55 Galatasaray bir dönem bonservisine 30 milyon euro verilen Keita Balde ile anlaşmaya yakın
09:42 Asker kaçaklarına bedelli askerlik affı geliyor! Düzenleme bugün TBMM'ye sunulacak
09:06 NBA final serisinde Boston Celtics'i deviren Golden State Warriors şampiyon oldu! Son 8 yılda 4.kez şampiyon olarak tarihe geçtiler
09:03 Şoke eden görüntüler! 10 yıl boyunca doğum kontrol hapı kullanan kadın hapları bırakınca kel kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 10:36:33. #1.11#
SON DAKİKA: Oğluyla tartışıp etrafa saldırdı, polis silah çekip biber gazı sıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement