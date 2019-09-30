İstanbul'da hasarlı 29 okuldaki öğrencilerin durumu belli oldu (1)
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İstanbul Valiliği, depremde hasar gören 29 okuldaki öğrencilerin durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:32 Kaynak: DHA
İstanbul Valiliği, depremde hasar gören 29 okuldaki öğrencilerin durumuyla ilgili açıklama yaptı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bu okullarda öğrenim gören öğrencilerin geçici olarak devam edecekleri okulların listesini açıkladı.
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