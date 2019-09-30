Son Dakika Haberleri: İstanbul'da hasarlı 29 okuldaki öğrencilerin durumu belli oldu (1)
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İstanbul'da hasarlı 29 okuldaki öğrencilerin durumu belli oldu (1)

17 dakika önce

İstanbul Valiliği, depremde hasar gören 29 okuldaki öğrencilerin durumuyla ilgili açıklama yaptı.

İstanbul'da hasarlı 29 okuldaki öğrencilerin durumu belli oldu (1), System.String[]

İstanbul Valiliği, depremde hasar gören 29 okuldaki öğrencilerin durumuyla ilgili açıklama yaptı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bu okullarda öğrenim gören öğrencilerin geçici olarak devam edecekleri okulların listesini açıkladı.


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Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:12 Kaynak: DHA
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