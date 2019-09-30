İstanbul'da hasarlı 29 okuldaki öğrencilerin durumu belli oldu

Hafif hasarlı Arnavutköy Şehit er Tuncay Türken Ortaokulu öğrencileri 5 ve 6 sınıflar Mimar Sinan İlkokulunda öğlenci
Hafif Hasarlı Avcılar Abdulkadir Uztürk Ortaokulu öğrencileri Abdulkadir Uztürk İlkokulu'nda sabahçı
Ağır hasarlı Bahçelievler Yenibosna Ortaokulu öğrencileri Piri Reis Anadolu Lisesi'nde 5 ve 7 sınıflar öğlenci 6 ve 8 sınıflar sabahçı
Ağır hasarlı Rehberlik ve Araştırma Merkezi öğrencileri Prof. Dr. Aziz Sancar Ortaokulu'nda
Hafif Hasarlı Beykoz Fatin Hoca İlkokulu C Blok öğrencileri aynı okulun A Bloğuna
Ağır hasarlı Büyükçekmece Mımar Sinan İlkokulu Ortaokulu öğrencileri Batıköy Memurdan Armağan İlk ve Ortaokulu'nda öğlenci
Hafif hasarlı Güzelce Cevdet Zebure Kotan Ortaokulu öğrencileri aynı okulun ilkokul kısmında sabahçı
Ağır hasarlı Çatalca Arif Nihat Asya Mtal A Blok öğrencileri aynı okulun B VE C Bloğunda
Hafif hasarlı Eyüpsultan Üç Şehitler İlkokulu/Ortaokulu öğrencileri Gümüşsuyu Ortaokulu'na
Hafif hasarlı Fatih Çapa Fen Lisesi Kız Yurdu Binası Çapa Fen Lisesi Binası'na
Ağır hasarlı Gaziosmanpaşa Vefa Poyraz Anadolu Lisesi Öğrencileri Aliya İzzetbegoviç İlkokulu'nda sabahçı
Ağır hasarlı 100.Yıl İlkokulu- Ortaokulu öğrencileri Ertuğrul Gazi İlkokulu'nda öğlenci
Ağır hasarlı Gönül Pınarı Özel Eğitim İş Okulu öğrencileri Hüseyin Keçici Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda öğlenci
Ağır hasarlı Küçükköy Anadolu İmam Hatip Lisesi A Blok öğrencileri B Blok'ta öğlenci
Hafif hasarlı Şehit Öğretmen Mustafa Gümüş İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri aynı okulda öğlenci
Hafif hasarlı Karlıtepe Ortaokulu öğrencileri Bekir Sami Dedeoğlu İlkokulu'nda öğlenci
Hafif hasarlı Gazipaşa İlkokulu B Blok öğrencileri Adnan Menderes Ortaokulu'nda öğlenci
Hafif hasarlı Güngören Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Sultan Alparslan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde
Hafif hasarlı Küçükçekmece Nergis Anaokulu öğrencileri Yasemin anaokulu ile Efkan Kıran İlkokulunda öğlenci
Hafif hasarlı Tahsin Banguoğlu ilkokulu öğrencileri, Faik Ozansoy ilk okulu ve ortaokulu, İkitelli ortaokulu ile Ebu Hanife İmam Hatip Ortaokulu'nda
Hafif hasarlı Söğütlüçeşme Ortaokulu öğrencileri Söğütlüçeşme ve Dr. İffet Onur İlkokulu'nda öğlenci
Hafif hasarlı Maltepe Halit Armay Anadolu Lisesi öğrencileri Muhsine Zeynep Ortaokulu'nda öğlenci
Ağır hasarlı Pendik Seyit Burhan Toprak İlkokulu B blok öğrencileri aynı okulun A bloğunda
Hafif hasarlı Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri Artukbey Ortaokulu'nda öğlenci
Hafif hasarlı Ergenekon İlkokulu öğrencileri Çavuşoğlu İsmail Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulu'nda öğlenci, ortaokul öğrencileri Cemil Meriç Ortaokulu'nda öğlenci, anasınıfı öğrencileri ise Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi Ana Sınıfında
Ağır hasarlı Sancaktepe Rehberlik ve Araştırma Merkezi öğrencileri Sancaktepe 75. Yıl Cumhuriyet ortaokulu'nda
Hafif hasarlı Osmangazi İlkokulu öğrencileri Sarıgazi 60. Yıl ilkokulu'nda öğlenci
Hafif hasarlı Silivri Prof.Dr. Besim Üstünel Anaokulu öğlencileri Selimpaşa İlkokulu ve Selimpaşa Ahmet Ziylan Ortaokulu'nda sabahçı
Hafif hasarlı Sultangazi İlkokulu 1-2-3. Sınıf öğrencileri Şehit Teğmen Ali Yılmaz ortaokulunda öğlenci, 4. Sınıflar Veysel Sacıhan İmam Hatip ortaokulunda öğlenci, özel eğitim sınıfı öğrencileri Sultangazi Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda, ortaokul öğrencileri ise Şehit Teğmen Ali Yılmaz İlkokulu'nda öğlenci
Hafif hasarlı Üsküdar Burhan Felek Anadolu Lisesi öğrencileri Burhan Felek Anadolu Lisesi Tarihi Binası ile Aziz Mahmut Hüdayi AİHL