Son Dakika Haberleri: İstanbul'da hasarlı okulun taşınma işlemi havadan görüntülendi
Son Dakika Genel Haber

İstanbul'da hasarlı okulun taşınma işlemi havadan görüntülendi

1 saat önce

İstanbul'da hasarlı okulun taşınma işlemi havadan görüntülendi Hasarlı okulda bulunan sıralar başka okula taşındıİSTANBUL - Geçen hafta yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Bahçelievler'de hasar gören okulda taşınma işlemleri devam ediyor.

İstanbul'da hasarlı okulun taşınma işlemi havadan görüntülendi

Hasarlı okulda bulunan sıralar başka okula taşındı

İSTANBUL - Geçen hafta yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Bahçelievler'de hasar gören okulda taşınma işlemleri devam ediyor. Okulda bulunan sıraların başka bir okula taşınma işlemi havadan görüntülendi.

İstanbul'da yaşanan 5.8'lik depremin ardından yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda ağır hasarlı olduğu tespit edilen Yenibosna Ortaokulu'nda taşınma çalışmaları devam ediyor. Okulda bulunan sıra ve tahtalar yeni taşınacakları Piri Reis Anadolu Lisesi'ne taşınmaya başlandı. Gerçekleşen taşınma işlemi havadan görüntülendi.

İstanbul'da hasarlı okulun taşınma işlemi havadan görüntülendi

Bahçelievler, İstanbul, Genel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yıkım ve temizlik başladı
Avcılar'da özel halk otobüsü kaldırıma çıktı: 5 kişi yaralandı Depremin ardından hasar ihbarlarının sayısı 2000'i aştı Avcılar'daki özel halk otobüsü kazası kamerada (2)

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 14:36:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da hasarlı okulun taşınma işlemi havadan görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]