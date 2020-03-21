İstanbul'da hasta yakını, iki güvenlik personelini yaraladı - Son Dakika
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İstanbul'da hasta yakını, iki güvenlik personelini yaraladı

6 saat önce

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören bir hastanın yakını, iki güvenlik görevlisini bıçakla yaraladı.

İstanbul'da hasta yakını, iki güvenlik personelini yaraladı, System.String[]

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören bir hastanın yakını, iki güvenlik görevlisini bıçakla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, saat 15.00 sıralarında, hasta yakını olan M.D, hastasıyla görüştürülmediği gerekçesiyle güvenlik görevlilerine bıçakla saldırdı.

Saldırıda yaralanan iki güvenlik görevlisine ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Polis ekipleri M.D'ye müdahale ederken, biri ağır iki yaralı güvenlik personeli de Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:48 Kaynak: AA

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