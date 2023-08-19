İstanbul'da Hastalarından Bıçak Parasını Alan Doktor Tutuklandı - Son Dakika

İstanbul'da Hastalarından Bıçak Parasını Alan Doktor Tutuklandı

İstanbul\'da Hastalarından Bıçak Parasını Alan Doktor Tutuklandı
Son Güncelleme: 19.08.2023 21:06

İstanbul'da bir devlet hastanesinde görev yapan doktorun ameliyat edeceği hastalardan bıçak parası istediği ortaya çıktı. Bir hasta yakını, yeğeninin ameliyatı için traktörünü sattığını belirterek, doktorun 500 bin liraya ameliyatı halledeceğini söylediğini ifade etti. Doktorun rüşvet görüşmelerini gizlemek için başkasının telefon hattını kullandığı tespit edildi. Doktorun hastanedeki odasında yapılan aramada rüşvetten elde edildiği düşünülen 275 bin lira ve gayrimenkule ait belgelere el konuldu. Doktor, polisteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

İstanbul'da hastalarından bıçak parası aldığı gerekçesiyle tutuklanan doktorla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Bir hasta yakını, yeğeninin ameliyatı için traktörünü sattığını belirterek, "Kendisinin 500 bin liraya ameliyatı halledeceğini söyledi. Para vermeyip sıraya girersek, uzun süre bekleyip sıradan bir doktora ameliyat olacağımızı söyleyince ben de traktörümü satıp ödeme yaptım." ifadelerini kullandı.

Hastalarından bıçak parası isteyen doktorla ilgili yeni skandal! Yeğeninin ameliyatı için traktörünü satmış

HASTALARINDAN PARA ALAN DOKTOR GÖZALTINDA

İstanbul'da bir devlet hastanesinde görev yapan doktor B.E.'nin ameliyat edeceği hastalarından bıçak parası istediği, bunu reddedenlerin ameliyatlarına girmeyip, asistanlarını ameliyata soktuğu öne sürüldü. Skandal olay, bir hasta yakınının şikayetiyle ortaya çıkarken, polis ekipleri doktoru hastanede gözaltına aldı. Savcılığın yürüttüğü soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı.

Hastalarından bıçak parası isteyen doktorla ilgili yeni skandal! Yeğeninin ameliyatı için traktörünü satmış

YEĞENİNİN AMELİYATI İÇİN TRAKTÖRÜNÜ SATMIŞ

Mağdur bir hasta yakını verdiği ifadesinde, yeğeninin ameliyatı için traktörünü sattığını söyledi. Hasta yakını, "Yeğenimi muayene ettikten sonra kanserin ciğere sıçramak üzere olduğu ve ölümcül sonucu olacağını, kendisinin 500 bin liraya ameliyatı halledeceğini söyledi. Para vermeyip sıraya girersek, uzun süre bekleyip sıradan bir doktora ameliyat olacağımızı söyleyince ben de traktörümü satıp ödeme yaptım" ifadelerini kullandı.

RÜŞVET ORTAYA ÇIKMASIN DİYE BAŞKASININ TELEFON HATTINI KULLANDI

Doktorun, yaptığı rüşvet görüşmelerinin açığa çıkmaması için kendi telefonunu kullanmadığı tespit edildi. Rüşvet parasını alacağı gün ve saati bildirmek için, başkasının üzerine kayıtlı bir hattı kullandığı ortaya çıktı.

Hastalarından bıçak parası isteyen doktorla ilgili yeni skandal! Yeğeninin ameliyatı için traktörünü satmış

KAMU HASTANESİNDE 120 BİN, ÖZEL HASTANEDE 150 BİN LİRA

Yapılan çalışmalarda şüphelinin ameliyatlarında tarife belirlediği, hastanın durumuna göre kamu hastanesinde 120 bin lira, özel hastanede 150 bin lira bıçak parası istediği öğrenildi.

DOKTOR TUTUKLANDI

Yapılan operasyonda doktorun hastanedeki odası didik didik arandı. Rüşvetten elde edildiği düşünülen 275 bin liraya ve çok sayıda gayrimenkule ait belgelere de el konuldu. Doktor B.E., polisteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Turan Yiğittekin
Sondakika.com - Hukuk

İstanbul, Hukuk, 3. Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk İstanbul'da Hastalarından Bıçak Parasını Alan Doktor Tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da Hastalarından Bıçak Parasını Alan Doktor Tutuklandı - Son Dakika
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