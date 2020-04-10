İstanbul'da hastane çalışmaları gece drone ile fotoğraflandı - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan 'ın açıkladığı ve Atatürk Havalimanı ile Sancaktepe 'de yapımına başlanan biner yataklı salgın hastanelerinde inşaat çalışmaları gece de devam ediyor. Sancaktepe'de süren çalışmalar drone ile fotoğraflandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı konuşmada İstanbul'da iki salgın hastanesinin yapılacağını açıklamıştı. Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de inşaatına başlanan biner yataklı iki hastanenin inşaat çalışmaları gündüz ve gece devam ediyor. Sancaktepe'deki çalışmalar gece drone ile de görüntülendi.

- İstanbul