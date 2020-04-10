İSTANBUL'DA HASTANE ÇALIŞMALARI GECE DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ -2 - Son Dakika

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İSTANBUL'DA HASTANE ÇALIŞMALARI GECE DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ -2
6 saat önce
İSTANBUL'DA HASTANE ÇALIŞMALARI GECE DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ -2 (atatürk havalimanı)
İSTANBUL'DA HASTANE ÇALIŞMALARI GECE DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ -2 (atatürk havalimanı)
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 11:32 Kaynak: DHA
Son Dakika Sultan 2. Abdulhamid Han'ın İstanbul'daki mirası pandemi hastanesi olacak İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı Balıkesir'de turistlik 4 ilçeye özel araç giriş ve çıkışları yasaklandı İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde koronavirüsü yenen hastalar odalarında görüntülendi