İstanbul'da hastanede doktorun 2.5 yaşındaki çocuğunun "akciğer cihazının" çalındığı an kamerada - Son Dakika

İstanbul'da hastanede doktorun 2.5 yaşındaki çocuğunun "akciğer cihazının" çalındığı an kamerada

İstanbul'da hastanede doktorun 2.5 yaşındaki çocuğunun "akciğer cihazının" çalındığı an kamerada -Kağıthane'deki hastanede vicdansız hırsız, diş doktorunun 2.

İstanbul'da hastanede doktorun 2.5 yaşındaki çocuğunun "akciğer cihazının" çalındığı an kamerada

- Kağıthane'deki hastanede vicdansız hırsız, diş doktorunun 2.5 yaşındaki çocuğunun yapay akciğer cihazını çaldı

-Özel ekiple iz süren Kağıthane polisi suç makinesi hırsızı kısa sürede kıskıvrak yakaladı

İSTANBUL - Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde görev yapan diş doktorunun odasından 2.5 yaşındaki çocuğunun kullandığı "yapay akciğer cihazını" çalan viczdansız hırsız, özel ekip kurarak dedektif gibi iz süren Kağıthane polisi tarafından kısa sürede kıskıvrak yakalandı. Hırsızlık anı kameralara yansırken, adliyeye sevk edilen suç makinesi şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz hafta Salı günü saat 19.30 sıralarında Kağıthane Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz bir şahıs, hastanede görev yapan diş doktoru İ. U.'nun odasına girerek içerisinde yapay akciğer cihazının bulunduğu siyah bir çanta çaldıktan sonra kayıplara karıştı. Olayın ardından doktorun ihbarı üzerine olay yerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak çalışma başlattı. Çalınan yapay akciğer cihazının doktor İ.U.'nun 5 aylıkken dünyaya gelen ve akciğer yetmezliği yaşayan 2,5 yaşındaki çocuğu K.U'nun tedavisi için kullanıldığı öğrenildi.

Kağıthane polisi özel ekiple iz sürdü

Bunun üzerine özel bir ekip kurarak şüphelinin kaçış güzergahına yönelik yapılan kamera çalışması yapan Kağıthane polisi, şahsın Fatih Şehremini Mahallesi Büyüksaray Meydanına gittiğini tespit etti. Dedektif gibi iz süren polis, elde edilen görüntülerden önceki benzer suçları işleyen kişilerin araştırarak çevreden de sorgu yaptı. Şüphelinin Ş.İ. olduğunu belirleyen Kağıthane polisi, Esenler'de şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Suç makinesi şahıs tutuklandı

Emniyette benzer suçlardan 16 adet suç kaydı olan şüpheli, ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da hastanede doktorun 2.5 yaşındaki çocuğunun akciğer cihazının çalındığı an kamerada

Okmeydanı, Kağıthane, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 09:52

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da hastanede doktorun 2.5 yaşındaki çocuğunun 'akciğer cihazının' çalındığı an kamerada - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaş Başkanı Çebi, Koita transferiyle ilgili konuştu: Teknik heyet isterse gerekeni yaparız Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı Tatilini Türkiye'de geçiren Juventus'lu Costa, yemek yediği mekanda garsonlara 1200 lira bahşiş verdi Son dakika: Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını artırdı: Piyasadan 17 milyar TL ve 8,5 milyar dolar çekilecek Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti Çalınan bisikletinin internette satışta olduğunu gördü, satın almaya polisle gitti Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu'nu eleştirdi: İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik 3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı Son Dakika: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, MHK üyeleri ile birlikte istifa etti Son dakika: Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu Eşini öldürdükten sonra kayıplara karışmıştı! Otostop çekerken yakayı ele verdi Beşiktaş ile anlaşan Welinton, imza atmadan takım yemeğine katıldı "Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı Son Dakika: Güleda Cankel'i öldüren Zafer Pehlivan'a ömür boyu hapis cezası verildi
12 kişiyi öldüren seri katile rekor ceza isteniyor! İddianamedeki detaylar kan dondurdu 12 kişiyi öldüren seri katile rekor ceza isteniyor! İddianamedeki detaylar kan dondurdu         
13:17
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı         
13:15
Sandalye ile darbedilen talihsiz güvenlik, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti Sandalye ile darbedilen talihsiz güvenlik, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti         
12:51
Koronavirüse aldırış etmeyen bir grup vatandaşın düğün konvoyu kamerada Koronavirüse aldırış etmeyen bir grup vatandaşın düğün konvoyu kamerada         
12:37
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek         
12:35
Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor         
12:23
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler         
12:21
Koltuğunu sağlamlaştıran rektör, ilk iş olarak rakibinin istifasını aldı Koltuğunu sağlamlaştıran rektör, ilk iş olarak rakibinin istifasını aldı         
11:56
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi         
11:52
Tasarımcı Emre Erdemoğlu'nun defilesinde Murat Dalkılıç rüzgarı Tasarımcı Emre Erdemoğlu'nun defilesinde Murat Dalkılıç rüzgarı         
11:42
Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu         
11:26
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı         
11:18
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
11:14
Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
11:13
TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak         
11:12
Son Dakika: Maske takmayan kadını gözaltına alırken darp eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı Son Dakika: Maske takmayan kadını gözaltına alırken darp eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı         
10:59
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti         
10:54
Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan Hadise'nin 9 ay önce söyledikleri gündem oldu Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan Hadise'nin 9 ay önce söyledikleri gündem oldu         
10:03
Doğuma giden kadına uygulama noktasında polis memuru doğum yaptırdı Doğuma giden kadına uygulama noktasında polis memuru doğum yaptırdı         
09:53
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi         
09:46
Meteoroloji'den 21 kente uyarı! Şiddetli yağışlar 4 gün sürecek Meteoroloji'den 21 kente uyarı! Şiddetli yağışlar 4 gün sürecek         
09:08
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu         
08:04
İzmir'de vücudundan cam kesileri olan kadın ölü bulundu İzmir'de vücudundan cam kesileri olan kadın ölü bulundu         
07:42
Vedat Muriqi, 18 milyon euro bonservis bedeliyle Lazio'ya transfer oldu Vedat Muriqi, 18 milyon euro bonservis bedeliyle Lazio'ya transfer oldu         
00:35
İncir çekirdeğini doldurmayacak sebepten komşu çocuğunu dövdü! Yürek burkan anlar kamerada İncir çekirdeğini doldurmayacak sebepten komşu çocuğunu dövdü! Yürek burkan anlar kamerada         
00:25
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı         
00:10
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı         
23:22
Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Diakopulos, Oruç Reis hakkındaki sözlerini nedeniyle istifa etti Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Diakopulos, Oruç Reis hakkındaki sözlerini nedeniyle istifa etti         
22:34
Son Dakika: Fenerbahçe, Genoa forması giyen Sinan Gümüş'ü 3+1 yıllığına transfer etti Son Dakika: Fenerbahçe, Genoa forması giyen Sinan Gümüş'ü 3+1 yıllığına transfer etti         
21:02
Fenomen Hanife Gürdal, dudak dolgusu yaptırdı Fenomen Hanife Gürdal, dudak dolgusu yaptırdı         
19:45
18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı 18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı         
19:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2020 16:11:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da hastanede doktorun 2.5 yaşındaki çocuğunun "akciğer cihazının" çalındığı an kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei