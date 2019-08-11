Son Dakika Haberleri: İstanbul'da hastaneler acemi kasaplarla doldu taştı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İstanbul'da hastaneler acemi kasaplarla doldu taştı

1 saat önce

Kurbanlık hayvanları keserken kendini yaralayan acemi kasaplar, hastanelere akın etti.

İstanbul'da hastaneler acemi kasaplarla doldu taştı, System.String[]
Kurbanlık hayvanları keserken kendini yaralayan acemi kasaplar, hastanelere akın etti. Hastanelerin acil girişi yaralı acemi kasaplarla doldu taştı.

İstanbul genelinde kurbanlıkları keserken yaralanan pek çok acemi kasap, hastanelerin acil servislerine akın etti. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi kurbanı kesmek isterken kendini yaralayan vatandaşlarla doldu taştı. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Kağıthane Devlet Hastanesi'ne kendi araçları veya ambulansla gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Yaralanan vatandaşların bir kısmı ayakta tedavi edildi. Yaralıların büyük çoğunluğu yapılan müdahalelerinin ardından taburcu edildi.

Masatı tutayım derken kolunu kesti

Kesim bittikten hemen sonra kendini yaralayan Kadir Kaya isimli vatandaş, "Kurbanı kestik, iş bitti. Bıçağı aldım ve masatladım. Sonra masat elimden düşmesin diye tutmaya çalışırken diğer elimdeki bıçak koluma düştü ve çarparak 5 dikişlik bir yara açtı. Kaza bu şekilde meydana geldi" dedi. - İSTANBUL
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 01:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Acemi kasaplar kendilerini keserek hastanelik oldular
Çanakkale'deki korkutan yangın kontrol altına alındı Kurban Bayramı öncesi yollar kan gölüne döndü: 9 ölü 112 yaralı 7 saat süren kaçak kurbanlık kovalamacası, hayvanın bayılmasıyla son buldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.8.2019 15:18:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da hastaneler acemi kasaplarla doldu taştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]