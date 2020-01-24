İSTANBUL'DA HASTANEYE BAŞVURAN ÇİNLİ KADIN ÜLKESİNE GÖNDERİLDİ - Son Dakika
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İSTANBUL'DA HASTANEYE BAŞVURAN ÇİNLİ KADIN ÜLKESİNE GÖNDERİLDİ

6 saat önce

İSTANBUL'da grip olduğunu belirterek hastaneye başvuran Çinli kadın ülkesine gönderildi.

İSTANBUL'DA HASTANEYE BAŞVURAN ÇİNLİ KADIN ÜLKESİNE GÖNDERİLDİ, System.String[]
İSTANBUL'da grip olduğunu belirterek hastaneye başvuran Çinli kadın ülkesine gönderildi.

İstanbul'a bir kaç gün önce geldiği öğrenildi Çinli kadın dün sabah saatlerinde Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi acil servisine başvurdu. Çin uyruklu kadın, Wuhan'dan geldiği öğrenilince tedbiren diğer hastalardan izole edildi. "Şüpheli vaka" olarak değerlendirilen Çinli kadın daha sonra Süreyyapaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkedildi. Çinli kadın negatif basınçlı gözlem odasında tedavi altına alındı. Tetkikleri süren Çinli kadın bu sabah saatlerinde Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla ülkesine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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Büyükçekmece'de hastanede çekilen görüntüler

-Kadının sevki

-Süreyyapaşa'da çekilen görüntülen önlemler


- İstanbul
Çin Halk Cumhuriyeti, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:20 Kaynak: DHA
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