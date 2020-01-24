İSTANBUL'DA HASTANEYE BAŞVURAN ÇİNLİ KADIN ÜLKESİNE GÖNDERİLDİ (ÇİNLİ KADININ GÖRÜNTÜSÜYLE) - Son Dakika

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İSTANBUL'DA HASTANEYE BAŞVURAN ÇİNLİ KADIN ÜLKESİNE GÖNDERİLDİ (ÇİNLİ KADININ GÖRÜNTÜSÜYLE)
7 saat önce
İSTANBUL'da grip olduğunu belirterek hastaneye başvuran Çinli kadın ülkesine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:30 Kaynak: DHA
İSTANBUL'da grip olduğunu belirterek hastaneye başvuran Çinli kadın ülkesine gönderildi.
İstanbul'a bir kaç gün önce geldiği öğrenildi Çinli kadın dün sabah saatlerinde Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi acil servisine başvurdu. Çin uyruklu kadın, Wuhan'dan geldiği öğrenilince tedbiren diğer hastalardan izole edildi. "Şüpheli vaka" olarak değerlendirilen Çinli kadın daha sonra Süreyyapaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkedildi. Çinli kadın negatif basınçlı gözlem odasında tedavi altına alındı. Tetkikleri süren Çinli kadın bu sabah saatlerinde Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla ülkesine gönderildi.
Görüntü Dökümü:
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Kadının ambulansa alınması
Kadının ambulansa alınması (yavaşlatılmış görüntü)
Büyükçekmece'de hastanede çekilen görüntüler
-Ambulansların ayrılması-
-Süreyyapaşa'da çekilen görüntülen önlemler
- İstanbul
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