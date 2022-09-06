İstanbul'da hatalı dönüş kazası kamerada: Araca çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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İstanbul'da hatalı dönüş kazası kamerada: Araca çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

06.09.2022 20:39
İstanbul'da hatalı dönüş kazası kamerada: Araca çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

İstanbul'da hatalı dönüş kazası kamerada: Araca çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı Bacağından yaralandığı öğrenilen motosikletli ambulansla hastaneye kaldırıldıİSTANBUL Eyüpsultan'da yolda hatalı bir şekilde dönüş yapan otomobile, motosikletli çarparak takla attı.

İstanbul'da hatalı dönüş kazası kamerada: Araca çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Bacağından yaralandığı öğrenilen motosikletli ambulansla hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL Eyüpsultan'da yolda hatalı bir şekilde dönüş yapan otomobile, motosikletli çarparak takla attı. Kaza anı kameralara yansırken, bacağından yaralandığı öğrenilen motosikletli ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde saat 09.20 sıralarında Eyüpsultan Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yol kenarında duran otomobilin sürücüsü, bir anda yola çıkarak hatalı şekilde dönüş yapmak istedi. O esnada seyir halinde olan motosikletli duramayarak otomobile çarptı. Kaza sonucu motosikletli çarpmanın etkisiyle yere düşerken, otomobil sürücüsü ise araçtan inerek yanına gitti. Kaza anı ise kameralara yansıdı. Bacağından yaralanan motosikletli ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

Eyüpsultan, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da hatalı dönüş kazası kamerada: Araca çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da hatalı dönüş kazası kamerada: Araca çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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