Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Hatalı Sollama Yapan Düğün Konvoyu Kazaya Neden Oldu

İstanbul'da Hatalı Sollama Yapan Düğün Konvoyu Kazaya Neden Oldu

1 saat önce

İstanbul'da hatalı sollama yapan düğün konvoyu kazaya neden oldu Ortaköy'de düğün konvoyu hatalı sollama yapınca motosikletli kaza yaptıİSTANBUL - Ortaköy'de seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, düğün konvoyundaki araçların hatalı sollama yapması nedeniyle önünde aniden duran otomobile çarptı.

İstanbul'da hatalı sollama yapan düğün konvoyu kazaya neden oldu
Ortaköy'de düğün konvoyu hatalı sollama yapınca motosikletli kaza yaptı

İSTANBUL - Ortaköy'de seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, düğün konvoyundaki araçların hatalı sollama yapması nedeniyle önünde aniden duran otomobile çarptı. Motosikleti kazayı şans eseri yara almadan atlattı.
Beşiktaş Ortaköy Palanga Caddesi üzerinde seyir halinde olan 34 TS 8851 plakalı motosikletlin sürücüsü Emrullah M., karşı şeritten gelen düğün konvoyundaki araçların hatalı sollaması nedeniyle kaza yaptı. Emrullah M., karşı şeritteki araçların hatalı sollaması nedeniyle önünde aniden duran 34 LJ 2311 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan genç, duruma sinirlenerek konvoydakilere küfürler yağdırdı. O anlar ise kask kamerasına yansıdı.
Şehitler Köprüsü'nde ölümden döndü
15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde meydana gelen diğer bir olayda ise, seyir halinde olan Gürkan Ç, arkasından gittiği otomobil aniden frene bastı. Olay sonucunda kısa kontrolü kaybeden motosikletli, araca hafifçe arkadan çarptı. Kontrolü hemen geri alan motosikletli ölümden dönerken, seyir halindeyken otomobil sürücüsüne ise tepki gösterdi. Yaşananlar ise yine kask kamerasına yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 09:33 Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa
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