İstanbul'da hatalı sollama, zincirleme kazaya yol açtı: 1 ölü, 5 yaralı

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D-100 karayolu Bahçelievler mevkii Ankara İstikametinde saat 00.30 sıralarında iddiaya göre, makas atarak ilerleyen ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, diğer şeritteki 2 otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesine neden oldu.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobillerden biri, o sırada emniyet şeridinde bulunan ve arızalı bir araca müdahale eden yol yardım ekibinin aracına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil içinde sıkışan sürücü ağır yaralanırken, yolcu Suat K. kaza yerinde hayatını kaybetti. Araçta sıkışan yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Bariyerlere çarpan diğer otomobil ise şeritte ters döndü.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

2 otomobil ve 1 yol yardım aracının karıştığı kazada, emniyet şeridinde bulunan yol yardım ekibinden 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, kaza sonrası kısa süreli olarak trafiğe kapanan D-100 karayolu ise hasarlı araçların kaldırılması ile tekrardan trafiğe açıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

"MAKAS ATARAK İLERLİYORLARDI"

Kazanın görgü tanıklarından Taner Saraç, "Basın ekspres yolundan E-5 trafiğine katıldığımda beyaz bir araç makas ata ata ilerliyordu. Onun önünde de siyah bir başka araç vardı ve bu iki araç makas atarak ilerliyordu. Beyaz araç siyah aracı sıkıştırdı, siyah araçta emniyet şeridinde lastik değiştiren yol yardım aracına arkadan çarptı. Makas atmanın sonucunda 4-5 tan yaralı var inşallah can kaybı olmaz. Fakat beyaz aracın yakalanması gerekiyor. İnanılmaz makas atıyordu. Artık şu makası bitirin" dedi.