İstanbul'da Hatay Günleri'ne doğru

İstanbul'da, 26-29 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan 9. Hatay Tanıtım Günleri etkinliği için hazırlanan konvoy Hatay'dan hareket etti.



Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay'ın, her yıl eylül ayında İstanbul'da düzenlenen tanıtım günleri için basın ve tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Antakya Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, Hatay Günleri etkinliğinin valilik onayı olmadan yapılmasının önüne geçtiklerini kaydetti.

İstanbul Maltepe'de 26 Eylül'de başlayacak olan Hatay Günleri'nin hayırlı uğurlu olmasını dileyen Doğan, "Destek veren odalarımıza, belediye başkanlarımıza, kaymakamlarımıza ve sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Ben çok başarılı olacağını düşünüyorum. Hatay Günleri kapsamında 2 çadır oluşturuldu. Biri turizm ve tanıtma çadırı diğeri ise gastronomi çadırı. Böylelikle ikisini birbirinden ayırt etmiş olduk." diye konuştu.

Konuşmaların ardından konvoy alkışlarla uğurlandı.