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İstanbul'da hatlı minibüsler en çok ruhsatsız çalışma ve fazla yolcudan ceza aldı - Son Dakika

İstanbul'da hatlı minibüsler en çok ruhsatsız çalışma ve fazla yolcudan ceza aldı

23.01.2022 11:10
İstanbul'da hatlı minibüsler en çok ruhsatsız çalışma ve fazla yolcudan ceza aldı

İstanbul'da hizmet veren hatlı minibüslere geçen yıl, ruhsatsız çalışma, fazla yolcu taşıma ve hatalı park gibi 2 bin 937 ihlalden toplamda 1 milyon 271 bin 922 lira para cezası kesildi.

İstanbul'da hizmet veren hatlı minibüslere geçen yıl, ruhsatsız çalışma, fazla yolcu taşıma ve hatalı park gibi 2 bin 937 ihlalden toplamda 1 milyon 271 bin 922 lira para cezası kesildi.

İstanbul'da yolcu taşımacılığı yapan minibüslerle ilgili vatandaşlar, trafik kural ihlali, yolcu almama, durmama ve araç içi sigara içilmesi gibi konularda şikayetçi oluyor.

AA muhabirinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden aldığı bilgilere göre, kentte geçen yıl 171 hatta, 465 güzergahta, 6 bin 460 minibüs hizmet verdi. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla 750'si taksiye dönüştürülen minibüslerin sayısı 5 bin 710'a düştü.

Kentte hizmet veren hatlarda kayıtlı 11 bin 222 şoför çalışıyor.

Kameralı Araç Takip Sistemi bulunan minibüsler, Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi (TUDES) ile canlı olarak sürekli takip ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü verilerine göre, 2021'de Zabıta Daire Başkanlığı tarafından aynı minibüsler birden fazla olmak üzere toplamda 33 bin 186 denetim yapıldı.

Anadolu Yakası Zabıta 11 bin 527, Trakya Zabıta 5 bin 162, Avrupa Yakası Zabıta 16 bin 497 denetim yaptı.

Salgın tedbirleri kapsamında da 12 bin 272 denetim gerçekleştirildi.

Denetimler sonucunda 6 bin 293 minibüse çeşitli cezalar uygulandı. 2 bin 937 minibüse, ruhsatsız çalışma, fazla yolcu, hatalı park gibi çeşitli ihlallerden 1 milyon 271 bin 922 lira para cezası kesildi. Yine, 393 minibüs şoförüne de 80 bin 172 lira para cezası uygulandı.

Hatlı minibüslerin yaptığı 3 bin 810 ihlal şöyle:

İHLAL TÜRÜİHLAL ADEDİ
1.Ruhsatsız çalışma780
2.Fazla yolcu754
3.Kayıtsız şoför685
4.Trafik ihlali471
5.Güzergah ihlali333
6.Koltuk yaptırımı264
7.Hatalı park244
8.Alo 152 sticker etiketi olmaması128
9.Yangın tüpü olmaması80
10.Hasarlı araç71

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Para Cezası, İstanbul, Tragger, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da hatlı minibüsler en çok ruhsatsız çalışma ve fazla yolcudan ceza aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da hatlı minibüsler en çok ruhsatsız çalışma ve fazla yolcudan ceza aldı - Son Dakika
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