Son Dakika Haberleri: İstanbul'da hava destekli trafik denetimi
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İstanbul'da hava destekli trafik denetimi

7 saat önce

"Trafik Kazalarını Önleme Planı" kapsamında İstanbul'da hava destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İstanbul'da hava destekli trafik denetimi, System.String[]

"Trafik Kazalarını Önleme Planı" kapsamında İstanbul'da hava destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri ile trafik polisleri, drone ile yapılan denetimlerde hatalı oldukları belirlenen sürücüleri Ispartakule civarında durdurdu.

Ekipler, ceza tutanaklarını tebliğ ettikleri sürücüleri, trafik kuralları konusunda bilgilendirdi.

Trafik uygulamasında hatalı sollama yapan, emniyet kemeri takmayan ve kurallara aykırı şerit değiştiren sürücülere ceza yazıldı.

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:14 Kaynak: AA
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