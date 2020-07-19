İSTANBUL'DA HAVA DESTEKLİ "YEDİTEPE HUZUR" DENETLEMESİ - Son Dakika

İstanbul genelinde çok sayıda noktada yüzlerce polisin katılımıyla ' Yeditepe Huzur ' denetimi yapıldı. Denetimler kapsamında 7306 kişi ile 2457 araç sorgulandı. 5 kişi gözaltına alındı. 11 araç trafikten men edildi

Denetlemeye, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı polis ekimleri katıldı. Polis helikopteri de denetimlere havadan destek verdi. Kurulan denetleme noktalarında polis, araçları durdurarak arama yaparken araçlarda bulunanlar ise genel bil taraması (GBT) sorgulamasından geçirildi. Durdurulan araçlarda, hassas burunlu narkotik köpekleri tarafından uyuşturucu araması yapıldı. Denetimler sırasında özel harekat polisleri çevre emniyeti aldı. Denetimler kapsamında Kadıköy Kuşdili Caddesi ile Beyoğlu Taksim Meydanı'nda da durdurulan araçlar kontrol edildi. Denetimlerde aracı durdurulan bir kişi, ""Çok güzel yapıyorlar, aslında halk için iyidir" dedi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI 11 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Yapılan denetimlerde, 7306 kişi, GBT sorgulamasından geçirilirken hakkında arama kararı bulunan 10 kişi ile yoklama kaçağı olan 87 kişi hakkında işlem yapıldı. 5 kişi gözaltına alınırken 22 kişiye idari para cezası kesildi. Denetimlerde sorgulaması yapılan 2457 araçtan 59 tanesine 85 bin 765 lira para cezası kesildi. 11 araç trafikten men edildi. 301 işyerinin denetlenirken 5 işyerine işlem yapıldı. Denetimlerde 53 gram uyuşturucu madde ile 2 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

- İstanbul