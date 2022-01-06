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İstanbul'da hava kirliliği 2021 yılında bir önceki yıla göre değişmedi - Son Dakika

İstanbul'da hava kirliliği 2021 yılında bir önceki yıla göre değişmedi

06.01.2022 10:57
İstanbul'da hava kirliliği 2021 yılında bir önceki yıla göre değişmedi

İstanbul'da hava kirliliği oranı 2021 yılında 2020'ye göre karşılaştırıldığında değişmedi.

İstanbul'da hava kirliliği oranı 2021 yılında 2020'ye göre karşılaştırıldığında değişmedi.

Pandemi dönemindeki tedbirler kapsamında insanların evlerinde kalması, araç kullanmaması belli bir dönem havayı iyileştirdi ve kirliliğin azalmasını sağladı.

Normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte hava kirliliği bazı dönemlerde azaldı, bazı dönemlerde arttı.

AA muhabirinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hava kalite ölçüm istasyonlarından derlediği verilere göre, İstanbul'da partikül madde (PM10) hava kirliliği oranı 2021 yılında 2020'a göre karşılaştırıldığında değişmedi.

2021 yılında hava kirliliğinin en fazla ölçüldüğü istasyon yüzde 81,66 ile Sultangazi 3 istasyonu oldu. Sultangazi'yi yüzde 63,77 ile Sultangazi 2 istasyonu ve yüzde 61,91 ile Göztepe istasyonu izledi.

Aynı dönemde hava kirliliğinin en az ölçüldüğü istasyon yüzde 13,24 ile Kumköy olurken, partikül madde (PM10) hava kirliliği oranı Büyükada İstasyonunda yüzde 15,61, Kandilli istasyonunda yüzde 21,76, Üsküdar 1 istasyonunda yüzde 24,45 olarak ölçüldü.

İstanbul'da geçen yıla göre 2021 yılında hava kirliliği oranı 18 istasyonda azaldı, 17 istasyonda arttı.

2021 yılında 2020'ye göre karşılaştırıldığında hava kirliliğinin en fazla azaldığı istasyonların başında yüzde 28 ile Alibeyköy yer aldı. Alibeyköy'ü yüzde 22 ile Sultangazi 1, yüzde 17 ile Göztepe, yüzde 15 ile Kağıthane 1, yüzde 14 ile Arnavutköy izledi. Kadıköy'de ise hava kirliliği yüzde 1 azaldı.

2021 ve 2020 arası dönemde ortalama hava kirliliğinin en fazla ölçüldüğü istasyon yüzde 57 ile Kandilli 1 oldu. Kandilli 1'i yüzde 56 ile Sarıyer, yüzde 31 ile Ümraniye 2, yüzde 24 Selimiye ile Sultangazi 2 ve yüzde 20 ile Beşiktaş izledi.

Aynı dönemde Mecidiyeköy'de hava kirliliği yüzde 1 artış gösterdi.

İstanbul'daki istasyonların hava kirliliği (PM10) ortalaması şu şekilde:

İstasyonlar20202021Değişim yüzdesi
Aksaray40,5239,87-2
Alibeyköy65,8447,40-28
Arnavutköy41,1735,34-14
Avcılar26,5924,71-7
Bağcılar39,9738,02-5
Başakşehir40,3843,428
Beşiktaş26,4831,8820
Büyükada17,5815,61-11
Çatladıkapı23,0724,707
Esenler32,7833,251
Esenyurt51,5858,9814
Göztepe74,1661,91-17
Kadıköy32,5032,32-1
Kağıthane 159,9350,73-15
Kandilli 113,8321,7657
Kandilli 228,4132,1713
Kartal39,4441,826
Kumköy13,8713,24-5
Maslak28,4632,2213
Mecidiyeköy51,0551,761
Sancaktepe36,7535,89-2
Sarıyer18,2928,5156
Selimiye25,3431,4624
Sultanbeyli32,5633,112
Sultangazi 162,4148,98- 22
Sultangazi 251,3663,7724
Sultangazi 385,1981,66- 4
Sultangazi 454,4449,31- 9
Şile24,5126,498
Şirinevler42,1440,58-4
Tuzla40,6140-2
Ümraniye 130,7934,0811
Ümraniye 232,6742,7131
Üsküdar 126,1824,45-7
Üsküdar 239,7534,73-13

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Hava Kirliliği, Sultangazi, Kandilli, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İstanbul'da hava kirliliği 2021 yılında bir önceki yıla göre değişmedi - Son Dakika
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