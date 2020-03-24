İstanbul'da Hava Kirliliği Azaldı - Son Dakika
Son Dakika Teknoloji İstanbul'da Hava Kirliliği Azaldı - Son Dakika

İstanbul'da Hava Kirliliği Azaldı

12 dakika önce

Corona virüsü salgını nedeniyle insanlar eve kapanınca İstanbul'da trafik yoğunluğu azaldığı gibi hava kalitesi de yükseldi.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla insanlara sürekli olarak "EvinizdeKalın", "çağrısı yapılıyor.

İstanbul'da Hava Kirliliği Azaldı, System.String[]

Corona virüsü salgını nedeniyle insanlar eve kapanınca İstanbul'da trafik yoğunluğu azaldığı gibi hava kalitesi de yükseldi.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla insanlara sürekli olarak "EvinizdeKalın", "çağrısı yapılıyor. İnsanların dışarı çıkmaması İstanbul'da trafik yoğunluğunu oldukça düşürdü. Araba, toplu taşıma araçlarının kullanımının azalması, birçok iş yerinin kapatılması, fabrikalarda da üretimin durdurulmasıyla birlikte hava kalitesi de iyileşti.

İTÜ'den Prof. Dr. Hüseyin Toros'un açıklamasına göre, Ocak ayında 50 mikrogram olarak ölçülen partikül madde değerleri yüzde 30 azalarak 30 mikrograma düştü. Havayı kirleten üç etken olarak ulaşım, sanayi tesisleri ve ısınma amaçlı kullanılan araçları gösteren Toros, hava kirliliğinin en fazla olduğu ilçelerin Gaziosmanpaşa, Başakşehir, Esenyurt, Kartal olduğu; en temiz havaya sahip ilçelerin de Sarıyer, Şile, Beykoz olduğu bilgisini paylaştı.

İstanbul'da hava kirliliği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hava Kalitesi İzleme Merkezi sorumlusu Muhammet Doğan ise ölçüm istasyonlarının nasıl çalıştığını anlatarak hava kirliliğine yönelik şunları söyledi: "Cihazlar ortamdaki zararlı partikül maddelerinin erişimini ölçüyor. Avrupa Birliği standartları kapsamında ölçülmesi gereken 2 partikül madde parametresi bulunuyor. İlki PM10 dediğimiz 10 mikronun altındaki parçacıklardır.

İkincisi ise PM2.5 yani 2.5 mikronun altındaki parçacıklardır. Bu partikül maddeler insan sağlığını olumsuz etkiliyor. Yalnız bunların sınır değerleri var bu sınırın altında kaldıkları sürece herhangi bir olumsuz etkileri yok. İşte o sınırı takip etmek için İstanbul'un çeşitli noktalarına bu ölçüm cihazlarını yerleştirdik."

Benzer bir azalma Çin'de yaşanmıştı. Yeni tip koronavirüsün yayılmasının ardından Çin'deki hava kirliliği oranı neredeyse tamamen azalmıştı. Uzmanlar bu durumun, küresel ısınma ve insan sağlığı açısından önemli bir ilerleme olduğunu dile getirmişlerdi.

Koronavirüs, İstanbul, Araba, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tamindir

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:34 

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