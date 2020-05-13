İstanbul'da hava kirliliği en çok Başakşehir ve Esenyurt'ta azaldı - Son Dakika
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İstanbul'da hava kirliliği en çok Başakşehir ve Esenyurt'ta azaldı

6 saat önce

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler, hava kirliliğini nisan ayında en çok Başakşehir ve Esenyurt ilçelerinde azalttı.

İstanbul'da hava kirliliği en çok Başakşehir ve Esenyurt'ta azaldı, System.String[]

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler, hava kirliliğini nisan ayında en çok Başakşehir ve Esenyurt ilçelerinde azalttı.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında vatandaşların evlerinden çıkmaması havanın kalitesinin yükselmesini ve kirliliğin azalmasını sağladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hava kalitesi ölçüm istasyonları verilerine göre, İstanbul'un ilçelerindeki partikül madde (PM10) nisan ayı hava kirliliği oranı, 2018 ve 2019 yılı nisan ayıyla kıyaslandığında yüzde 28 geriledi.

İlçelerde en fazla hava kirliliği azalması Başakşehir'de yaşandı. Başakşehir'i sırasıyla Esenyurt, Bağcılar, Fatih ve Sarıyer Takip etti.

Nisan ayında hava kirliliği Başakşehir'de yüzde 45, Esenyurt'ta 44, Bağcılar'da 43, Fatih'te 43 ve Sarıyer'de yüzde 41 düştü.

Hava kirliliği Arnavutköy'de yüzde 27 ve Avcılar'da yüzde 24 arttı.

Türkiye'nin ilçelerinde hava kirliliği (PM10, (µg/m3) ) verileri şu şekilde:

İlçelerNisan 2018 µg/m3 Nisan 2019 µg/m3 Nisan 2020 µg/m3 Nisan 2020/Nisan(2018-2019) değişim yüzdesi
Adalar

 40 25 21 - 36
Arnavutköy

 -- 41 52 27
Avcılar 23 29 32 24
Bağcılar 68 44 32 - 43
Bahçelievler 72 41 34 - 40
Başakşehir 87 40 35 - 45
Beşiktaş 44 35 25 - 36
Esenler 63 39 34 - 34
Esenyurt 107 57 46 - 44
Eyüp 73 60 40 - 39
Fatih 54 42 27 - 43
Kadıköy 85 41 52 - 17
Kağıthane

 -- 55 46 - 16
Kartal 77 38 40 - 31
Sarıyer 34 24 17 - 41
Silivri 52 31 29 - 30
Sultanbeyli -- 32 28 - 11
Sultangazi

 67 68 53 - 22
Şile 24 24 25 4
Şişli

 77 70 45 - 39
Tuzla

 -- 47 44 - 5
Ümraniye

 44 32 26 -33
Üsküdar 35 28 23 - 26
Ortalama - 28
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından sonra İstanbul'da havanın kalitesinin arttığını söyledi.

Salgınla mücadelenin hava kirliliğin azalttığını belirten Toros, şöyle devam etti:

"İnsanlar nisan ayında genelde evden çıkmadı. Zaten alınan önlemler kapsamında nisan ayında birçok gün sokağa çıkma yasağı vardı. İnsanların evde kalması İstanbul'da hava kirliliğini azalttı. İnsan faaliyetlerinin azalması kirletici emisyonlarının azalmasına katkı sağlıyor. Bundan dolayı hem ülkemizde hem de İstanbul'da hava kirliliği oranı geçmiş yıllardaki aynı dönemin verilerine göre düştü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hava kalitesi ölçüm istasyonlarında verileri inceleyerek kentteki hava kirliliği oranının ortalama yüzde 28 azaldığını gördük. İlçelerde en fazla hava kirliliği Başakşehir ve Esenyurt'ta azaldı."

Toros, havanın temiz olmasının insanların solunum sistemlerinin daha iyi çalışmasına ve bağışıklı sisteminin de güçlenmesine katkı sağladığını sözleri ekledi.

Başakşehir, Esenyurt, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 11:02 Kaynak: AA


Son Dakika

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