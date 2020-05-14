İstanbul?da hava kirliliği yarı yakın düştü - Son Dakika

' İBB Hava Kalitesi İzleme Merkezi sorumlusu Muhammet Doğan, koronavirüs salgınından sonra alınan tedbirlerle İstanbul 'un hava kalitesinde olumlu yönde gelişme gözlemlediklerini söyleyerek, 'Hava kirliliğinde yüzde 30 ile 50 arasında bir iyileşme var' dedi.Hava kalitesindeki iyileşmenin, özellikle trafiğe çıkan araç sayısının azalmasıyla doğrudan ilgili olduğunu vurgulayan İBB Hava Kalitesi İzleme Merkezi sorumlusu Muhammet Doğan, 'Emisyon kaynakları da azalınca hava kirliliği değerleri düşmüş oldu. Birçok ölçüm istasyonunda hava kirliliği değerlerinin yarı yarıya düştüğünü gözlemliyoruz' diye konuştu.

HAVASI DAHA KİRLİ İLÇELER

İstanbul genelinde özellikle rüzgarın kuvvetli estiği kuzey tarafında bulunan ilçelerin hava kalitesi daha iyi olduğunu söyleyen Doğan, 'Trafiğin yoğun olduğu Bağcılar Kadıköy ve Göztepe gibi ilçelerde hava kirliliği biraz daha yüksek olabiliyor. Ama içinde bulunduğumuz dönemde bu ilçelerde de hava kalitesinin iyileştiğini görüyoruz' dedi.

İSTANBUL GENELİNDE TOPLAM 38 ÖLÇÜM İSTASYONU VAR

İstanbul genelinde toplam 38 ölçüm istasyonuyla hava kalitesinin sürekli ölçüldüğünü aktaran Doğan, vatandaşların internet üzerinden bu sonuçları görebileceğini dile getirdi.

Emisyon kaynaklı kirleticilerin hemen hemen hepsinde bariz bir azalma gözlemlediklerini belirten Doğan, 'Bu azalmanın oranı kirleticiye göre değişiyor. Hava kirliliğinin azalmaya devam etmesi hareketliliğe bağlı, ne kadar az olursa hava kalitesi de iyileşmeye devam eder' diye konuştu.

PM10 DEĞERİ GÜNLÜK 40 MİKROGRAMA İNDİ

Partikül madde PM10'un günlük 50 mikrogramın altında olması gerektiğini söyleyen Doğan, 'İstanbul genelinde 1 Mart tarihinde 50 mikrogram seviyesinde olan PM10, 10 mikrogramlık azalmayla 20 Nisan gibi 40 mikrograma indi' dedi.

- İstanbul