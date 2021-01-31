İstanbul'da hava kirliliği yüzde 10 azaldı - Son Dakika

Herkes eve kapandı, işletmeler durdu, araçlar azaldı; Hal böyle olunca İstanbullular diğer yıllara nazaran 2020 yılında temiz hava aldı. Öyle ki 2020 yılı korona ve tedbirleriyle geçti.

Sokak kısıtlamaları atmosferi de etkiledi. Vatandaşlar 2020 yılında koronavirüs salgını nedeniyle vakitlerinin bir kısmını evlerinde geçirdi. İnsanların evlerinde kalması havanın kalitesinin de iyileşmesini sağladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hava kalitesi ölçüm istasyonları verilerine göre, İstanbul'da azot dioksit hava kirliliği oranı 2020 yılında bir önceki seneye göre yüzde 10 azaldı.

-İHA-