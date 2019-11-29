Son Dakika Haberleri: İstanbul'da hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi
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İstanbul'da hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi

6 saat önce

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

İstanbul'da hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi, System.String[]

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Şehir Hatları AŞ'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Karaköy-Kabataş-Bostancı, Kadıköy- Sarıyer ve Bostancı-Karaköy-Kabataş seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağı kaydedildi.

İstanbul, Kadıköy, Karaköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 07:50 Kaynak: AA
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