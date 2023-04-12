İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor - Son Dakika
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İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor

12.04.2023 07:27
İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor

İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor.

İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor.

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Maltepe-Adalar, Bostancı-Moda-Kadıköy- Kabataş ve Bostancı-Karaköy-Kabataş seferlerinin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmeler yaşanabileceği kaydedildi.

Anlık güncellenen iptal ve seferler "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebiliyor.

Kaynak: AA
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İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor

İstanbul, Karaköy, Maltepe, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor - Son Dakika
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