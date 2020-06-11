İstanbul'da hava sıcaklığı yarın mevsim normallerine inecek - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentteki hava sıcaklığının yarından itibaren mevsim normallerine gerileyeceğini bildirdi.

İBB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, halihazırda 28-32 derece aralığında olan sıcaklık, gelecek hafta salı gününe kadar kentte etkisini gösterecek olan Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sistemi nedeniyle yarından itibaren mevsim normallerinde (25-27 derece) seyredecek.

İl genelinde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri öngörülüyor.

Bugün öğle saatlerinden itibaren Çatalca, Silivri ve Arnavutköy gibi batı ve kuzey ilçelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin akşam saatlerinden itibaren kent geneline yayılarak beş gün boyunca aralıklarla etkili olacağı tahmin ediliyor.