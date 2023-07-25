İstanbul'da hava sıcaklıkları daha da artacak! Uzmanlar mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısı yaptı - Son Dakika
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İstanbul'da hava sıcaklıkları daha da artacak! Uzmanlar mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısı yaptı

25.07.2023 20:13

İstanbul Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi, İstanbul'da önümüzdeki 5 gün boyunca az bulutlu ve açık hava beklendiğini duyurdu. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Yarın en yüksek sıcaklık 37 derece olacak. Uzmanlar, vatandaşları sıcak havalarda dışarı çıkmamaları konusunda uyardı. Perşembe gününden itibaren ise hava sıcaklıklarının normale döneceği öngörülüyor.

İstanbul için dikkat çeken bir uyarı yapıldı. İstanbul Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, gelecek 5 gün boyunca İstanbul'da havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise İstanbul'da yarın mevsim normallerinin 7 ila 9 derece üzerinde, Marmara Bölgesi'nde ise 8 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

TERMOMETRELER 37 DERECEYİ GÖRECEK

İstanbul için yarın 37 dereceye kadar çıkması beklenen en yüksek sıcaklığın perşembe 29, cuma 30, cumartesi 29, pazar günü ise 30 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Uzmanlar sıcak havalarda mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

SICAKLIK ETKİSİNİ ARTIRACAK

İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Teknik Şube Müdürü Günseli Özgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sıcak hava dalgasının etkisi altında olan kentte hava sıcaklığının bugün mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyrettiğini kaydetti. Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin İstanbul'da ilçe ilçe tahminler yaptığını dile getiren Özgül, ilçe bazında İstanbul'da beklenen en yüksek hava sıcaklığının bugün 33 ila 34 derece olduğunu, yarın ise 36 ila 39 civarına çıkabileceğini bildirdi. Özgül, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceğini tahmin ettiklerini belirterek, "Yaptığımız değerlendirmeler doğrultusunda halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının yarın, yani çarşamba günü daha da etkisini artıracağını ve mevsim normallerinin 7 ila 9 derece üzerinde seyredeceğini söyleyebiliriz." dedi.

PERŞEMBEDEN İTİBAREN MEVSİM NORMALLERİNE DÖNECEK

Perşembe gününden itibaren kuzeyden esecek rüzgarlarla birlikte hava sıcaklığının mevsim normallerine döneceğini belirten Özgül, "Çarşamba günü mevsim normalleri üzerinde hissedeceğimiz hava sıcaklıklarının perşembe sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kuzeyli yönlere dönmesiyle beraber azalacağını ve mevsim normalleri civarında seyredeceğini tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları tavsiyesinde bulunan Özgül, vatandaşların güncel hava tahmin raporlarını meteorolojinin internet sitesi ve mobil uygulamasından takip edebileceklerini belirtti.

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