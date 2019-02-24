İstanbul'da Hava Trafiğine Kar Engeli

İstanbul'da etkili olan kar nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirmeyi planladığı 66 seferini iptal etti.

İstanbul'da etkili olan kar nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirmeyi planladığı 66 seferini iptal etti.



THY Basın Müşavirliğinden alınan bilgiye göre THY, İstanbul'da dün etkili olan ve bugün de devam eden kar dolayısıyla bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.



Havayolu şirketi, Atatürk Havalimanı'ndan kalkış ve varışlı yurt içi-yurt dışı toplam 66 seferini iptal etti.



İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'daki uçuşlarda herhangi bir iptal söz konusu olmazken, uçaklara buzlanmayı önleyen "de icing" uygulaması nedeniyle seferlerde 30 dakikalık gecikme yaşanıyor.

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