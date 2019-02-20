Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Hava Trafiğine Sis Engeli

İstanbul'da Hava Trafiğine Sis Engeli

1 saat önce

İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle uçak seferleri aksadı.

İstanbul'da Hava Trafiğine Sis Engeli, System.String[]
İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle uçak seferleri aksadı.

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azalırken, Atatürk Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar İstanbul'a yakın havalimanlarına yönlendirildi. THY'nin Atatürk Havalimanı varışlı 4, Sabiha Gökçen Havalimanı varışlı 7 uçağı ve diğer firmalara ait uçaklar başka havalimanlarına yönlendirildi.

Anadolujet'in Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan planlanan Erzurum, Samsun ve Diyarbakır uçuşları ve THY'nin Hatay, Sivas, Adana, Trabzon, Şanlıurfa ve Antalya seferleriyle dış hatlarda Düsseldorf, Barselona, Viyana seferleri karşılıklı iptal edildi.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada yoğun sis nedeniyle Atatürk Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki iniş kalkış kapasitesinde düşüş yaşandığını belirtti.

Bu sebeple seferlerde gecikmeler yaşandığını dile getiren Ekşi, "Tüm ekiplerimiz aksaklığın etkilerini azaltmak ve sizleri güvenle ulaştırmak için gayret etmektedirler. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Başka havalimanlarına yönlendirilen uçakların, sisin etkisini azaltmasıyla yeniden Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarına yönlendirileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:25 Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, Mustafa Kemal Atatürk, Sabiha Gökçen, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eyüp Sultan Camii İmamı, Binali Yıldırım İçin dua Edip Oy İstedi Konsensus İstanbul İçin Yaptığı Son Anketi Açıkladı

Hadise, Annesinin Psikolojik Tedavisi İçin 64 Bin TL Harcadı Türkiye'nin En Büyük Satışı Olabilir! Sahibinden.com'a 4,8 Milyar Dolarlık Teklif
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 11:56:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Hava Trafiğine Sis Engeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]