Havalimanı yolunda taksi ile motosikletler birbirine girdi: 3 yaralı - Son Dakika
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Havalimanı yolunda taksi ile motosikletler birbirine girdi: 3 yaralı

30.08.2022 03:37
Havalimanı yolunda taksi ile motosikletler birbirine girdi: 3 yaralı

İstanbul'da havalimanı yolunda aynı yönde ilerleyen taksi ile 2 motosiklet birbirine girdi.

İstanbul'da havalimanı yolunda aynı yönde ilerleyen taksi ile 2 motosiklet birbirine girdi. Kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, motosikletle birlikte yere düşen Türk Bayrağını jandarma personeli yerden kaldırıp öptükten sonra muhafaza altına aldı.

Kaza, D020 havalimanı yolu Kağıthane istikameti İhsaniye mevkiinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, havalimanından gelen 34 TFY 84 plakalı taksi ile aynı yönde seyir halinde olan 2 motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle birbirine girdi. Kazada motosiklet sürücüleri yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yola savrulan motosiklet sürücülerine ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırdı. Jandarma ekipleri ise yolda başka herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Aynı zamanda jandarma ekipleri yolun 3 şeridini trafiğe kapatırken, tek şeritten kontrollü ulaşım sağladı.

Yere düşen Türk Bayrağını alıp öptükten sonra muhafaza altına aldı

Kaza yapan motosiklette asılı olan ve kazada motosikletle birlikte yere düşen Türk Bayrağını jandarma personeli yerden aldı ve öpüp alnına koyduktan sonra bayrağı muhafaza altına aldı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücülerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Havalimanı yolunda taksi ile motosikletler birbirine girdi: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Havalimanı yolunda taksi ile motosikletler birbirine girdi: 3 yaralı - Son Dakika
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