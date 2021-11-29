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İstanbul'da hayatı felç eden fırtına bu gece ve yarın da devam edecek - Son Dakika

İstanbul'da hayatı felç eden fırtına bu gece ve yarın da devam edecek

29.11.2021 17:40

Yurdun pek çok bölgesinde dünden bu yana devam eden fırtına, İstanbul'da hayatı felç etti. Hızı 130 kilometreyi bulan rüzgarlar nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, denizler taştı. Diğer taraftan söz konusu fırtınanın bu gece ve yarın da devam edeceği belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Başta İstanbul olmak üzere İzmir, Balıkesir, Bursa ve Tekirdağ'da önceki günden bu yana devam eden fırtına bugün etkisini iyice artırdı. Özellikle İstanbul'da 130 kilometreyi bulan rüzgarlar hayatı adeta felç etti. Çatıların uçtuğu ve ağaçların söküldüğü fırtınada 4 kişi hayatını kaybetti , çok sayıda kişi ise yaralandı.

İstanbul'da hayatı felç eden fırtına bu gece ve yarın da sürecek

FIRTINA YARIN DA SÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, söz konusu fırtınanın bu gece ve yarın da süreceği aktarıldı. Vatandaşlar kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

İstanbul'da hayatı felç eden fırtına bu gece ve yarın da sürecek

Meteoroji'den gelen uyarıda şu ifadeler kullanıldı:

"Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bu gece ve yarın (30.11.2021 Salı) da Marmara. Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, yüksek kesimleri basta olmak üzere Karadeniz ile zamanla Doğu Anadolu'nun kuzeyinde batı ve güneybatı yönlerden 60-90 km/sa, yüksek kesimlerde yer yer 100 km/sa uzeri hızda esmesi beklenmektedir.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karsı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Açıklamada ayrıca kuvvetli rüzgarın yarın saat 00.00-22.00 arasında etkili olmasının beklendiği belirtildi.

RÜZGARIN HIZI 130 KİLOMETREYİ BULDU

Kuvvetli fırtına uyarılarımızın ardından bugun (29.11.2021 Pazartesi) saat 16:00 itibariyle İstanbul Beylikduzu'nde 130 km/ sa, Arnavutkoy'de 125 km/sa, Çatalca Radar Sahasında 121 km/sa, Duzce Yığılca ve İzmir Narlıdere'de 111 km/sa, İstanbul Silivri, İstanbul Boğazı Karadeniz Çıkısı ve Duzce Gumusova'da 108 km/sa, İzmir Çatalkaya Radar Sahasında 107 ları/sa. Balıkesir Bigadiç/ Gediktepe'de 102 km/sa, Tekirdağ Marmaraereğlisi ve İstanbul Kilyos'da 101 km/sa, İzmir Urla, Istanbul Çatalca ve Tekirdağ Muratlı'da 100 km/sa, İzmir Karaburun'da 99 km/sa, Konak'ta 97 km/sa en yüksek rüzgar hızları kaydedilmiştir.

BATI AKDENİZ İÇİN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce Batı Akdeniz'in iç kesimleri için de kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde ( Isparta, Burdur'un doğu ilçeleri ile Antalya'nın iç kesimleri) yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. Ayrıca, sağanak yağışın bu gece 23.00'te başlayıp, yarın 14.00'e kadar etkili olmasının beklendiği belirtildi.

ANKARA İÇİN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9'uncu Bölge Müdürlüğü ise bu gece Ankara için fırtına uyarısı yaptı. Açıklamada, Ankara'nın Keçiören ilçesinde rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden 60-90kilometre, yüksek kesimlerde yer yer 100 kilometre üzeri hızda esmesi beklendiği belirtilerek, "Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba vebaca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

İstanbul'da hayatı felç eden fırtına bu gece ve yarın da sürecek
İstanbul'da hayatı felç eden fırtına bu gece ve yarın da devam edecek
İstanbul'da hayatı felç eden fırtına bu gece ve yarın da devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Balıkesir, İstanbul, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da hayatı felç eden fırtına bu gece ve yarın da devam edecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da hayatı felç eden fırtına bu gece ve yarın da devam edecek - Son Dakika
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